Juventus-Cristiano Ronaldo, si inserisce il Manchester United

Lo stato della trattativa tra Real Madrid, Juventus e Cristiano Ronaldo è chiara: il giocatore vuole solo il bianconero, gli spagnoli attendono che sia lui a sbilanciarsi pubblicamente mentre Agnelli e Marotta affonderanno il colpo non appena Mendes confermerà che Florentino Perez lascerà partire il Pallone d'Oro per 100 milioni di euro.



Eppure ci sono due voci fuori dal coro, tra Spagna e Inghilterra: secondo Don Balon e il Sun, CR7 infatti finirà al Manchester United. Il presidente del Real non lascerà andare il portoghese alla Juve che, casomai, sarebbe servita come sponda per alzare il prezzo: i Red Devils pronti a sborsare 150 milioni di euro, non preoccupano i rapporti con Mourinho (deteriorati dai tempi del Real ma ora rasserenati) né i costi dell'ingaggio visto che la famiglia Glazer, proprietaria del club inlgese, sa che ha bisogno di un crack per far tornare la squadra ai fasti di un tempo.



E allora chi più di Ronaldo, che dal 2003 al 2009 in maglia United vinse 10 titoli diventando idolo della tifoseria. Semmai il dubbio è che, acquistato CR7, il Real poi non lasci via libera a Gareth Bale altro obiettivo ritenuto strategico da Mourinho. Tentativo di depistaggio o reale alternativa? La Juve incrocia le dita.