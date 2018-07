Juventus-Cristiano Ronaldo, oggi incontro Real Madrid-Mendes

I tifosi della Juventus iniziano ad essere stanchi delle cosiddette "giornate decisive" per l'arrivo di Cristiano Ronaldo ma un affare così complesso porta con sé variabili e dettagli che non si possono risolvere in poco tempo, nonostante le carte sul tavolo ci siano tutte e siano anche chiare. Detto questo, oggi potrà essere fatto un enorme passo avanti verso l'ufficialità perché Jorge Mendes (o chi per lui, in rappresentanza di CR7) avrà un incontro con il Real Madrid per discutere la exit strategy del giocatore.



Florentino Perez vuole che sia il giocatore ad esporsi pubblicamente, in questo senso ci dovrebbe essere un'apertura di Ronaldo, ma in cambio Mendes vorrà il famoso documento con cui i blancos mettono nero su bianco la cifra che dovrà versare la Juve: rispetto ai 100 milioni ipotizzati nei primi giorni, siamo più verso i 120-130 più i 20-25 di commissioni al procuratore per un esborso complessivo che non andrà oltre i 150 milioni di euro.



A quel punto, l'accelerazione sarebbe vertiginosa e non si dovrebbe andare oltre questo fine settimana: a cascata le garanzie bancarie bianconere per il Real, lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino con visite, firma e presentazione ufficiale. E finalmente i tifosi juventini potranno esultare.