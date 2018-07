Juventus, "Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola ad Agnelli"

Tra giovedì e venerdì notte sembra esserci stata una frenata nell'affare Juventus-Cristiano Ronaldo, almeno secondo quanto scrive Marca nella sua edizione odierna: se da un lato il portoghese è irremovibile nel suo desiderio di diventare bianconero tanto che avrebbe dato la sua parola al presidente Andrea Agnelli, dall'altro il Real Madrid non concede lo sconto (promesso da Mendes), asserisce sia scaduto il 15 giugno e chiede l'intero prezzo della clausola quindi un miliardo di euro.



È chiaro che la Juve a queste cifre non si siederebbe neppure al tavolo delle trattative, l'unica possibilità per i bianconeri è che il Real si accontenti di 100 milioni di euro mentre a CR7 andrebbe un quadriennale da 30 milioni all'anno: è su queste cifre che sono stati fatti quadrare i conti dell'investimento e da queste cifre non si sposteranno Agnelli (con cui, riporta sempre Marca, il giocatore avrebbe fatto ben 28 telefonate in questo periodo) e Marotta.



In realtà sembra solo una mossa di Florentino Perez per fare uscire allo scoperto Ronaldo: il presidente blancos vuole che si assuma lui la responsabilità dell'addio davanti ai tifosi. Una volta successo, la promessa fatta a Mendes diventerà concreta e la Juventus potrà finalmente abbracciare il suo campione visto che il Real sotto traccia sta preparando un addio a CR7 degno della sua storia (e non in tono minore, quasi di rottura, come avvenne per Casillas): questione di giorni, se non di ore.