Juventus-Cristiano Ronaldo, "doppio allarme sui conti"

La Juventus ha fatto bene i suoi conti in merito all'affare Cristiano Ronaldo: operazione sostenibile con un paio di cessioni (Higuain e Alex Sandro?) e sponsorizzazioni - si parla del giocatore come possibile tesimonial Ferrari, considerando la galassia FCA degli Agnelli - solo in caso di prezzo del cartellino di 100 milioni di euro e ingaggio quadriennale da 30 milioni netti all'anno.



Eppure in Spagna c'è chi lancia il doppio allarme, è Chiringuito Tv (che, va detto, non sempre è stata affidabile). Il primo è relativo a possibili conti Uefa: "I bianconeri dovranno cedere 3/4 top player per riuscire a pagare l'ingaggio di CR7. Se non lo faranno, ci sarà un grosso problema di Fair Play Finanziario come avete nel caso del Milan che è stato fatto fuori dall'Europa".



Il secondo, invece, riguarda divergenze tra i dirigenti: "So per certo che Marotta pensa sia una follia pura comprare Ronaldo perché è un affare da 400 milioni complessivi e la Juve per natura non ne ha mai fatti di questa portata - le parole del giornalista Quim Domenech -, è sempre stata un club virtuoso, non vorrebbe spendere queste cifre. Higuain è stata l'unica eccezione ma parliamo di un giocatore che prende 8 milioni, non 30".