Juventus, Cristante ha detto sì. Fissato l'incontro con il Genoa per Perin

La Juventus risponde all'affondo della Roma per Bryan Cristante. I bianconeri hanno incontrato l'ad dell'Atalanta Luca Percassi e soprattutto hanno già ottenuto il sì del centrocampista 23enne: sarebbero disponibili a inserire nell'affare diverse contropartite tecniche tra le quali Stefano Sturaro, seguito anche da Genoa e Betis Siviglia.



Situazione differente sul fronte Federico Chiesa: i campioni d'Italia hanno ricevuto un altro no dalla Fiorentina, che considera incedibile il giocatore. Per questo sono ripresi i contatti con l'agente di Martial, prima alternativa all'ala viola (con il Manchester United aperto anche il discorso Darmian).



Infine i dirigenti della Signora vedranno il Genoa per parlare di Mattia Perin (il portiere gradisce la destinazione torinese): il Grifone intanto ha già trovato il sostituto dell'estremo difensore, ovvero Federico Marchetti (in scadenza con la Lazio).