Juventus-CR7, dietro le voci la strategia di Mendes

"La Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo". È questo il titolo dell'edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca, che dopo Tuttosport e Record (portoghese) nei giorni scorsi rilancia l'idea del cinque volte Pallone d'Oro a Torino, ma questo scenario è davvero possibile? Verrebbe da pensare che tre indizi sono sufficienti a fare una prova, ma in questo caso i tre indizi portano tutti alla stessa persona, il super procuratore Jorge Mendes.

Dietro le continue voci di un addio al Real Madrid di CR7 ci sarebbe infatti il super procuratore portoghese, che starebbe forzando la mano coi media per convincere i Blancos a proporre al portoghese un ritocco dell'ingaggio. La conferma arriva proprio da quanto scritto solo un paio di giorni fa da Tuttosport, che scrive che "a riavviare i contatti tra la Juventus e Ronaldo sarebbe stato Jorge Mendes, l'agente del calciatore che con i bianconeri ha chiuso l'affare Cancelo".

D'altronde pensare di portare un giocatore come Ronaldo in Serie A in questo momento è Fantacalcio e lo ha spiegato bene Beppe Marotta giusto qualche settimana fa: "Cristiano Ronaldo è sul mercato? I sogni non costano niente, si possono alimentare, però discorso diverso è comprarlo: il termine più giusto da usare è suggestione. Impossibile che la Juventus chiuda un’operazione del genere: tutti i manager, tutti i presidenti vorrebbero Cristiano in squadra, ma per una squadra italiana in questo momento è impossibile acquistarlo".