Juventus: cessioni e acquisti in vista della prossima stagione

Con uno scudetto di fatto conquistato e una finale di coppa Italia da giocare, la Juventus inizia a muoversi in vista della prossima stagione: Tuttosport fa il punto della situazione dando le percentuali di permanenza, cessione e di possibili nuovi arrivi. Di sicuro lasceranno Buffon, che si ritira, e i giocatori in scadenza come Asamoah (direzione Inter) e Lichtsteiner (verso il Borussia Dortmund).



Nessun dubbio o quasi sulla permanenza di Szczesny, Barzagli, Chiellini, De Sciglio, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Pinsoglio, Cuadrado e Douglas Costa mentre le percentuali iniziano a scendere tra l'80 e il 50% per Rugani, Bentancur, Pjanic, Benatia, Marchisio, Dybala e Sturaro. Più probabile un addio rispetto alla conferma per Mandzukic, Khedira, Howedes e, soprattutto, Alex Sandro.



Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, dopo la partita contro la Roma ci sarà un vertice con la dirigenza che vuole confermarlo: il tecnico non ha mai detto di voler partire ma le offerte ci sono, vedi Arsenal. In caso di addio, sogni Zidane e Klopp ma più probabile Simone Inzaghi. Deschamps, Simeone, Sousa, Pochettino e Sergio Conceiçao nomi a sorpresa.



Agnelli, Marotta e Paratici naturalmente penseranno anche a rafforzare l'organico, il quotidiano torinese dà per certi Caldara e Spinazzola, prestito all'Atalanta finito, e Emre Can, in scadenza con il Liverpool. Sogno Morata (55%) e Pogba (20%), buone chance per Alderweireld, Bernat e Digne mentre sarà difficile arrivare a Milinkovic-Savic o Rabiot.