Juventus, ceduto Rugani al Chelsea per 40 milioni

La Juventus è al lavoro per l'arrivo di Cristiano Ronaldo ma non per questo trascura gli affari in uscita, anche perché dovranno parzialmente finanziare proprio l'acquisto del portoghese. E la prima cessione farà rumore, soprattutto per la cifra, svelata dal nostro Paolo Bargiggia: Daniele Rugani è virtualmente un nuovo giocatore del Chelsea, i Blues pagheranno 40 milioni di euro per il suo cartellino. Il difensore è una richiesta di Maurizio Sarri, che lo aveva allenato ai tempi dell'Empoli.



Nessun rischio di partenza, invece, per Miralem Pjanic che pure aveva richieste importanti da Paris Saint Germain e Barcellona: il centrocampista bosniaco rinnoverà il contratto e rimarrà bianconero. Il reparto di mezzo potrebbe comunque perdere una pedina, Stefano Sturaro: il 25enne è in trattative con il Leicester.