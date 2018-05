Juventus, Buffon lascia ma ha un'offerta da un top club

Tutti i riflettori di domani saranno puntati verso Gianluigi Buffon, intorno alle 11:30: il capitano della Juventus annuncerà in conferenza stampa la decisione sul futuro. I segnali, diretti e indiretti, delle ultime settimane fanno pensare alla scelta di lasciare il calcio e magari diventare dirigente, che sia nel club bianconero, in Federcalcio o alla Fifa.



Ma gli stessi segnali hanno anche fatto nascere dubbi: la decisione di Gigi sembra più di testa che di pancia. La consapevolezza che, a 40 anni compiuti, è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo più che ascoltare cosa dice il proprio corpo.



Il nostro Bruno Longhi va oltre: se su Twitter paventa la possibilità che smetta ma solo con la Juventus, su Top Calcio 24 spiega che "un top club europeo gli ha fatto un'offerta per giocare in Champions League" cioè il pallino fisso della carriera del portierone. Ma quale club? Il Real Madrid che lo ha eliminato quest'anno (con relative polemiche e rischio di una pesante squalifica Uefa), il Psg che cerca Donnarumma o il Liverpool finalista 2018 a sorpresa?



Le possibilità che Buffon scelga di continuare a giocare sono poche, ma ci sono (e anche la famiglia sarebbe contenta). Basta aspettare domani mattina per conoscere quale parte del suo carattere avrà vinto: se quella razionale o quella passionale.

#Buffon smette ( con la Juve), ma forse non smette. Il fisico (e non solo) gli suggerisce di andare avanti a giocare — bruno longhi (@brunolonghi7) 16 maggio 2018