Juventus, Buffon dirà no al Boca Juniors

Gianluigi Buffon al Boca Juniors, un'idea nata e tramontata in soli sei giorni? Secondo Tuttosport sì. La notizia, lanciata da Olé lunedì, ha trovato conferme dal lato argentino ma anche un pesante stop sul versante italiano. Se Guillermo Barros Schelotto ha svelato la realtà della trattativa, rimandando tutto a fine maggio, il quotidiano torinese lascia poche speranze agli Xeneizes.



Il capitano della Juventus dirà cordialmente "No, grazie" alla proposta di giocare la fase finale della Coppa Libertadores in maglia Boca, nonostante la grande amicizia con Carlos Tevez (promotore della trattativa). Buffon ha scelto di smettere con il calcio e oltretutto per motivi familiari preferirebbe non trasferirsi in Sudamerica anche se per pochi mesi.



Il futuro è ancora tutto da scrivere, il portiere rimarrà nel mondo del calcio come dirigente ma ancora non è chiaro se alla Juventus, in Federazione o alla Fifa.