Juventus, boom in Borsa: Ronaldo già "ripagato"

Nei casi di trattative che riguardano grandi campioni, quante volte si è sentito dire "un acquisto che si ripagherebbe da solo"? Il discorso riguarda solitamente il marketing e la vendita di magliette, in realtà - soprattutto nel calcio di oggi - i conti economici hanno infiniti risvolti e non si possono limitare a cartellino e ingaggio.



Però un piccolo calcolo sull'affare Juventus-Cristiano Ronaldo possiamo già farlo: considerando che i bianconeri affonderanno il colpo solo se Jorge Mendes otterrà da Florentino Perez il via libera per un costo di 100 milioni di euro, almeno il cartellino è come fosse già stato ripagato.



In Borsa, infatti, il titolo della Juve è volato: a fine seduta ha chiuso a 0,82 euro (+11,19%). Esplosi i volumi scambiati, come riporta Il Sole 24 Ore, "negli ultimi 30 giorni erano stati 1,9 milioni, solo oggi siamo a quota 32 milioni". Un'accelerazione dovuta alle voci di un affare vicino alla chiusura, nelle ultime tre sedute l'azione Juventus ha recuperato il 22% con la capitalizzazione della società che è passata da 665 milioni a 816 milioni, quindi circa 150 milioni in più.