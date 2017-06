Juventus, Bonucci incedibile: il Chelsea però fa sul serio

Durante la trasmissione #calciomercatopremium (in onda ogni martedì alle 14:30 e giovedì alle 20:00 su Premium Sport HD) il nostro esperto di mercato Daniele Miceli ha risposto alle domande degli ascoltatori e ha parlato delle trattative più calde in vista della sessione di gennaio, ma anche di quella estiva.

Juventus

"Arrivano conferme sulla notizia pubblicata questa mattina dal Telegraph: il Chelsea vuole Leonardo Bonucci ed è pronta a mettere sul piatto 68 milioni di euro per averlo. La Juventus, nel corso dell'ultima estate, aveva respinto l'assalto del Manchester City e ora pronta a fare lo stesso anche con i Blues, disposti a offrire un ingaggio da 7 milioni al difensore. I bianconeri però non ne vogliono sapere e preparano il rilancio: contratto da oltre 5 milioni per Bonucci, dichiarato incedibile. Witsel a gennaio? Negli ultimi giorni c'è stato un inserimento dello Stoke City, ma non preoccupa. L'operazione è definita, bisogna solo capire se lo Zenit cederà il centrocampista già nella prossima sessione di mercato, in cambio di un indennizzo minimo, o se lo perderà a parametro zero a giugno. Hazard pista possibile? Sicuramente non a gennaio".

Napoli

"Con Gabbiadini pronto a rinnovare a circa 3 milioni a stagione, anche Lorenzo Insigne, che attualmente guadagna 1 milione e 850mila euro a stagione, chiede un aumento importante. Al momento non è fissato alcun appuntamento nell'agenda del Napoli, disposto a offrire al giocatore un ingaggio da 2,5 milioni, ma l'attaccante azzurro chiede di più. Attualmente le parti, dunque, sono ancora distanti".

Milan

"Possibile il ritorno di Thiago Silva al Milan? Di sicuro non a gennaio, ma si sa: certi amori non finiscono. Detto ciò, al momento non ci sono le condizioni perché questa operazione si possa concretizzare".

Inter

"Kondogbia? Come anticipato dal nostro Claudio Raimondi, c'è stato un sondaggio da parte del Liverpool. L'Inter deve rientrare, almeno in parte, dai 31 milioni spesi nell'estate 2014, e quindi non è escluso che si possa privare del francese. Icardi? Il rinnovo è pronto. Va precisato che nel nuovo contratto sarà inserita una clausola rescissoria da 110 milioni, valida solo per l'estero".