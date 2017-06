Juventus, "Bonucci ha chiamato Guardiola per venire al City"

Leonardo Bonucci-Manchester City, il flirt c'è stato ed era di quelli "pesanti". In estate si era parlato a lungo di un interessamento di Pep Guardiola per il difensore centrale della Juventus, attratto dall'esperienza in un nuovo campionato e - ovviamente - da un ricco contratto (e non a caso, Marotta ci ha confermato che presto gli verrà adeguato).



Qualche settimana dopo il termine della finestra estiva, il direttore esecutivo dei Citiziens ha rivelato: "Bonucci ci ha chiamati per trasferirsi qui - le parole di Ferrian Soriano alla radio spagnola Rac1 - ed essere allenato da Guardiola ma, una volta contattata la Juventus, ci hanno detto che era incedibile. E qui si chiude la storia". Una conferma, la prima ufficiale dopo che il difensore azzurro aveva parlato di Chelsea, che potrebbe non lasciare del tutto tranquilli i tifosi bianconeri in vista del 2017.



Soriano ha anche parlato del sogno Messi: "Se chiamasse, gli apriremmo le porte. Ma è lui a dover fare la prima mossa".