Juventus: Bonucci-Dybala fino al 2021, rinnovi pronti

Leonardo Bonucci e Paulo Dybala, i rinnovi sono dietro l'angolo. Nonostante le sirene di mercato che arrivano da Manchester, sponda City, e Barcellona, difensore e attaccante sono pronti a prolungare il contratto con la Juventus fino al 2021 e con stipendi simili.



Due storie diverse che però avranno lo stesso finale nel giro di qualche settimana, se non di giorni. Bonucci è arrivato in punta di piedi, diventando col tempo uno dei pilastri della difesa e dello spogliatoio juventino mentre Dybala da giovane promessa è diventato un crack nel giro di una sola stagione.



L'azzurro, come riporta Tuttosport, guadagnerà tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione, per lui è il secondo rinnovo in due anni anche per allontanare l'interessamento di Guardiola e Conte, mentre l'argentino andrà a guadagnare 5 milioni più eventuali bonus.