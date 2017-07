Juventus, Bernardeschi ufficiale: "Provo tante emozioni"

Federico Bernardeschi è un giocatore della Juventus: dopo le visite mediche in mattinata, è arrivata la firma del contratto con l'annuncio ufficiale da parte dei bianconeri. "Provo tante emozioni, ringrazio tutti i tifosi arrivati qui ad accogliermi. Sono qui per mettermi a disposizione della squadra - le parole rilasciate dall'ex viola a JTv - e sul mio ruolo deciderà Allegri. Buffon? Esempio per tutti, dobbiamo segurlo: ora sarà il mio capitano e voglio dirgli grazie".



Ecco i dettagli dell'operazione, resi noti sul sito ufficiale bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bernardeschi - si legge nella nota pubblicata dai bianconeri -. Il corrispettivo è stato fissato in € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà incrementarsi di una quota pari al 10% del prezzo di un futuro trasferimento del calciatore, fino ad un massimo di € 5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2022".

Bernardeschi potrebbe prendere la maglia numero 10, come gli hanno chiesto i circa 250 tifosi bianconeri che lo hanno accolto al JMedical: "La 10 non può restare senza padrone, benvenuto Federico", lo striscione esposto dai tifosi. Il carrarese raggiungerà martedì la squadra di Allegri a Boston.