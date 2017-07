Juventus, Bernardeschi: "La 10 devo prima meritarmela"

La mezza sorpresa arriva ancora prima dell'inizio della conferenza di presentazione: Federico Bernardeschi mostra la sua nuova maglia bianconera ai fotografi e svela il numero 33, niente numero 10. "Scelta condivisa dalla società, io l'avrei anche indossata ma prima devo dimostrare di potermela meritare. Il numero che ho scelto è perché sono molto religioso (gli anni in cui è morto Cristo, ndr)".



L'ex Fiorentina ha parlato dell'emozione del mondo Juventus: "Una trattativa lunga ma bella, incredibile l'affetto dei tifosi. L'interesse del club verso di me c'è sempre stato ma il destino ha scelto per quest'anno e va bene così. Due obiettivi principali: vincere il settimo scudetto consecutivo e arrivare tra le prima 4 in Champions".



Sulla sua ex squadra: "Non posso che ringraziarla, mi ha fatto crescere tanto. Le offese di alcuni tifosi viola? Sono la parte malsana della nostra società, preferisco non rispondergli. Preferisco piuttosto sottolineare i complimenti e gli auguri di tanti altri supporters".