Juventus-Bentancur: le cifre dell'affare

Era nell'aria, ma ora non ci sono più dubbi: Rodrigo Bentancur sarà un giocatore della Juventus. In mattinata è stata diffusa su Twitter la foto del contratto che dovrebbe legare il centrocampista classe 1997 ai bianconeri, che svela anche le cifre dell'accordo con il Boca Juniors: l'uruguaiano passerà alla Juve per 9,5 milioni di euro più 2 di bonus, qualora rimanesse a Torino per almeno 3 anni. Se il giocatore scenderà in campo in almeno 10 occasioni, il club argentino riceverà altri 500mila euro. La stessa cifra è prevista in caso di qualificazione alla prossima Champions League e non appena il giocatore toccherà quota 10 gol. Da sottolineare anche che il Boca avrà diritto al 50% sulla futura rivendita. I campioni d'Italia potranno esercitare questa opzione d'acquisto fino al 30 aprile 2017.