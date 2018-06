Juventus, Benatia: "Sono molto felice qui, parlerò con la società"

Mehdi Benatia ha parlato del suo futuro ai microfoni di Mediaset al termine della partita pareggiata 2-2 dal Marocco contro la Spagna. "Ho sempre ribadito la stessa cosa, poi magari alla stampa piace cambiare un po' le mie parole, però io ho sempre detto che sono molto felice alla Juve, ormai faccio parte di questo gruppo da due anni".



Il difensore ex Bayern aggiunge: "Mi sento veramente a casa, la mia famiglia sta benissimo a Torino e ho ancora due anni di contratto. Adesso parlerò con la società per sapere cosa vuole fare ma quando sei in questo club puoi essere solo felice".



Il 31enne nelle ultime settimane era stato accostato prima al Marsiglia di Garcia e poi all'Arsenal ma a quanto pare la sua volontà è qquella di rimanere anche se tutto dipenderò dal faccia a faccia con la dirigenza.