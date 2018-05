Juventus, Benatia: like ai tifosi che gli chiedono di non andare via

Le affermazioni di ieri ("Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto. In questo momento la mia priorità è il Mondiale, dopo vedremo cosa è meglio per me e per la Juve") hanno messo in allarme i tifosi bianconeri, preoccupati per una sua possibile partenza in direzione Marsiglia.



Oggi Mehdi Benatia lancia invece segnali differenti: il difensore marocchino ha messo infatti il like ai post di due supporter che lo invitavano a lasciare Torino. potrebbe essere questo un segnale chiaro nonostante circolino già i nomi (Godin dell'Atletico e De Ligt dell'Ajax) dei possibili sostituti dell'ex Bayern Monaco.