Juventus, "assalto finale per Digne"

La Juventus si farà il lifting sugli esterni bassi: con Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamaoh in scadenza di contratto e Alex Sandro sempre richiestissimo dalla Premier League, serviranno almeno tre sostituti. Se a destra è quasi certo l'arrivo di Matteo Darmian, a sinistra - dato per scontato il rientro di Leonardo Spinazzola dal prestito all'Atalanta, serve un nuovo profilo.



Secondo Sport il prescelto è Lucas Digne, che non hai mai impressionato a Barcellona senza però deludere: giocatore affidabile, giovane e che ha già conosciuto la serie A nel 2015/16 con la maglia della Roma.



Il francese non rientra nei piani di Ernesto Valverde, che in alcuni casi ha anche adattato giocatori non mancini naturali come Jordi Alba invece di schierarlo, e, anche se ha una clausola di rescissione da 100 milioni di euro, sarebbe lasciato partire per la stessa cifra spesa dal Barça nel 2016 per acquistarlo: 16-17 milioni di euro. Il quotidiano catalano, che quindi conosce bene i fatti di casa Barcellona, assicura che la Juve è all'assalto finale: sarà lui il terzo esterno basso della prossima stagione bianconera?