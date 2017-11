Juventus, Asamoah: "Vado al Galatasaray"

Kwado Asamoah annuncia l'addio alla Juventus con largo anticipo: "Con il Galatasaray sono d'accordo già dall'estate, ho deciso dopo lunghe trattative - le parole a Fotomac -. Ho dato a loro la mia parola e non tornerò mai indietro". L'esterno ghanese, forse, si riferisce ai presunti tentativi dei bianconeri di proporgli un ultimo rinnovo visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2018.



"Ora penso alla Juventus ma il Galatasaray è importante per me e sto già seguendo le loro partite con grande interesse. Non vedo l'ora di far parte della squadra" ha detto Asamoah. Marotta e Paratici non saranno comunque sorpresi visto che per giugno è previsto il ritorno di Leonardo Spinazzola dall'Atalanta visto la scadenza del prestito biennale, senza dimenticare che il titolare rimane Alex Sandro.