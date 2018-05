Juventus-Arias, contatti avviati

Si è mossa in gran segreto la Juve e sta mettendo a punto il primo colpo per la prossima stagione, escludendo l'arrivo già certo di Caldara, il rientro di Spinazzola e in attesa di chudere per Emre Can. Si tratta di Santiago Arias, terzino destro del Psv e della nazionale colombiana che vedremo all'opera nel prossimo Mondiale. Per anticipare tutti, compresa la partenza per la Russia del giocatore, Marotta e Paratici stanno provando a concludere subito la trattativa.



I contatti con l'entourage del giocatore sono già avviati e a quanto pare Arias è stato avvistato a Torino per trovare l'accordo con i dirigenti bianconeri insieme ai suoi agenti. La valutazione del giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2019, si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni, ma la Juve proverà a ottenere uno sconto dal Psv, anche perché lo status da extracomunitario rappresenta in qualche modo un deterrente all'operazione.



Nella rosa bianconera Arias andrebbe a colmare il vuoto che lascerà Lichtsteiner: è arrivato in Europa nel 2011, da poco maggiorenne, per indossare la maglia dello Sporting Lisbona, due anni più tardi si è trasferito in Olanda, al Psv, dove ha disputato 5 stagioni. Nell'ultima, oltre a laurearsi campione d'Olanda, ha segnato 3 gol.