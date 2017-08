Juventus, alzata l'offerta per Keita: 20 milioni più 5 di bonus

Presi Douglas Costa e Bernardeschi, la Juventus continua la sua campagna rafforzamento in attacco. Con Schick che sembra destinato all'Inter e Cuadrado che potrebbe partire a fine mercato, il nome numero uno sul taccuino di Marotta e Paritici rimane quello di Keita Baldé. La trattativa con la Lazio rimane difficile per le richieste di Lotito che rimangono di 30 milioni di euro ma i bianconeri non intendono pagare così tanto un giocatore in scadenza di contratto a giugno 2018.



L'offerta è stata quindi alzata dai 20 milioni iniziali a 20 più 5 di bonus, una cifra che potrebbe convincere il presidente biancoceleste, conscio che Keita ha giù un accordo con la Juve e la preferirebbe all'Inter, anch'essa interessata, nonostante i buoni rapporti tra Sabatini e Calenda, procuratore dell'attaccante.



Rimane un ultimo scoglio, di carattere temporale. Prima di cedere Keita, Lotito vuole aspettare la Supercoppa Italiana del 13 agosto. E, per caso del destino, l'ultima partita in biancoceleste del senegalese potrebbe essere proprio contro la sua nuova squadra.