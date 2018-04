Juventus, "Allegri settimana prossima comunicherà l'addio"

Massimiliano Allegri è totalmente immerso nella lotta scudetto con il Napoli ma in Inghilterra sono sicuri che settimana prossima sarà quella decisiva per il suo futuro: secondo il Daily Express, infatti, l'allenatore avrà un incontro con la dirigenza bianconera e comunicherà ad Andrea Agnelli e Giuseppe Marotta l'addio alla Juventus.



Nei giorni scorsi Allegri aveva sfiorato l'argomento, confermando che il confronto, come di consueto, sarebbe avvenuto entro fine aprile: è assai probabile quindi che nei prossimi giorni verrà fatto il punto con la dirigenza.



Ma il futuro è ancora tutto da scrivere, nonostante il quotidiano inglese vada oltre le dimissioni o la rescissione consensuale (Allegri ha un contratto con la Juventus fino al 2020) e parli apertamente di Arsenal, che ha appena salutato Arsene Wenger, o Chelsea, al posto di Antonio Conte come avvenne a Torino nel 2014.