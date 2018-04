Juventus, Allegri chiede la rifondazione

Massimiliano Allegri è approdato alla Juventus nel 2014 tra gli insulti di tanti tifosi bianconeri ancora legati a Conte (e al passato rossonero del nuovo tecnico), silenziosamente si è guadagnato la fiducia del gruppo e dell'ambiente, con i risultati ha acquisito forza nella società e oggi, dopo lo 0-3 contro il Real Madrid in Champions League, si sente sicuro della propria posizione per chiedere un netto cambio di strategia al club.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, Allegri vorrebbe rimanere in bianconero ma alle sue condizioni: avrebbe spiegato ad Agnelli e Marotta che questo gruppo ha dato il meglio, il gap con le big d'Europa non potrà che aumentare se non si svecchia la squadra e, di fatto, rifondandola. L'allenatore toscano vorrebbe che lo scudetto non fosse un obbligo e che un eventuale insuccesso nei primi anni post-nuovo corso fosse vissuto con maturità dall'ambiente.



Richieste importanti e impegnative, non solo a livello economico, e che la Juventus valuterà a fine stagione. Richieste arrivate sull'onda di forti corteggiatori, Psg e Chelsea su tutti, che potrebbero dargli una via di uscita se la società bianconera non accogliesse le sue richieste. Max vuole restare (infondate le voci su un addio già comunicato alla squadra) ma, come riportano Corriere dello Sport e Tuttosport, la Premier League preme: Luis Enrique ha presentato richieste esose e Abramovich avrebbe di nuovo virato su di lui. Lo stesso Allegri pochi giorni fa ha spiegato come, dopo la Juve, si veda all'estero, ogni opzione è aperta.