Juventus-Allegri, c'è la firma: contratto rinnovato fino al 2020

Il matrimonio tra la Juventus e Massimiliano Allegri continua. Il tecnico ha siglato l'accordo sul rinnovo contrattuale: nella riunione in sede assieme ad Agnelli, Marotta e Paratici, l'allenatore ha prolungato fino al 2020 con aumento d'ingaggio a salire. Dagli attuali 4,5 milioni di euro più bonus passerà a 5,5 mln nella prossima stagione per arrivare poi ai 7 netti più bonus e premi nell'ultima. Cifre top dopo tre anni costellati di succcessi con la conquista di 3 scudetti, 3 coppe Italia, 1 supercoppa italiana e il raggiungimento di due finali di Champions.



Poco dopo le 13 Allegri e la dirigenza hanno lasciato la sede da un'uscita secondaria per andare a pranzo e festeggiare l'intesa. Possibile che questa conferma allontani Bonucci dalla Juve: il difensore è attirato dalle sirene inglesi e sarebbe tentato da una nuova avventura in Premier: Chelsea, City e United sono pronte ad andare all'assalto.

Felice di proseguire il percorso insieme: costruiamo le fondamenta per riprovarci! @juventusfc #finoal2020 — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 7 giugno 2017

IL TWEET DELLA JUVENTUS