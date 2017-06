Juventus, Agnelli sogna Simeone per il post-Allegri

A fine stagione si prospetta una girandola di allenatori in alcune delle big italiane, Juventus in testa. Massimiliano Allegri sembra destinato alla Premier League e in casa bianconera si sta sfogliando la margherita dei possibili sostituti. Vista la situazione in casa Fiorentina, si potrebbe pensare a un Paulo Sousa cavallo di ritorno a Torinno (questa volta come allenatore) ma, come riferisce il nostro Paolo Bargigga, le quotazioni del portoghese sono in netta discesa.



Chi sembra in pole position è Luciano Spalletti, che ha il contratto in scadenza e sul quale non ci sono novità. Le voci di uno stop del nuovo stadio e il conseguente - possibile - allontamento di Pallotta, ridimensionerebbe i progetti della Roma "costringendo" il tecnico toscano a pensare ad una nuova avventura. Qualche segnale da Torino è già arrivato, anche perché Marotta ha già lavorato con lui ai tempi della Sampdoria e lo aveva proposto come post-Delneri prima dell'arrivo di Conte.



Ma il sogno di Andrea Agnelli sarebbe anche più ambizioso e si chiama Diego Pablo Simeone, finora accostato all'Inter se andasse via dall'Atletico Madrid. Il presidente bianconero vede in lui un condottiero stile Conte per aprire un nuovo ciclo, ma l'ipotesi è molto difficile.



Tornando a Sousa, la Fiorentina per ora lo conferma anche perché non ha trovato un traghettatore disposto a chiudere solamente la stagione (sondato anche Stramaccioni che però voleva un contratto di un anno e mezzo). Se lunedì i viola non facessero risultati con il Torino, l'esonero diventerebbe inevitabile e la società potrebbe anche promuovere Guidi dalla Primavera. Niente da fare per Ranieri perché, contrariamente a quanto filtrato, non ha ancora risolto il contratto con il Leicester e non sarebbe disponibile.