Juventus, Agnelli in Grecia: potrebbe vedere Cristiano Ronaldo

Potremmo chiamarla psicosi da Cristiano Ronaldo ma come non comprendere i tifosi della Juventus? L'affare è sulla bocca di tutti da giorni e ogni piccolo segnale può essere decisivo per avvicinare l'ufficialità, l'ultimo arriva dai social: "Andrea Agnelli è atterrato a Khalamata con volo privato per andare ad incontrare Ronaldo in Grecia". E in tanti si sono messi a seguire la rotta dell'aereo con un'app apposita.



La notizia del viaggio con partenza da Pisa è vera, anche perché ci sono foto che lo documentano, e il Pallone d'Oro effettivamente è in un resort di lusso a pochi chilometri di distanza (esattamente a Navarino) ma, come ricorda il nostro Paolo Bargiggia, il presidente non ha mai fatto mercato in prima persona ed oltretutto è accompagnato dalla compagna Deniz Kalain: è un viaggio di piacere, una vacanza.



Certo, la meta desta sospetti e non è impossibile che in gran segreto Agnelli incontri pure CR7 ma fa parte del contorno: la trattativa, quella vera, si svolge tra Torino e Madrid con le dirigenze e Jorge Mendes impegnati in prima persona.