Juventus, Agnelli in Grecia: incontro con Cristiano Ronaldo

Non è una psicosi, è un capitolo di una favola. I tifosi della Juventus hanno sognato in mattinata quando si è diffusa la notizia che Andrea Agnelli era andato a Khalamata con volo privato per andare ad incontrare Ronaldo in Grecia. Sembrava troppo, è la realtà.



Io lavoro in aeroporto e vi do la notizia che nessuno sa. 5 minuti fa Agnelli è partito destinazione Kalamata Grecia che è il luogo dove soggiorna Cristiano.. #ronaldo pic.twitter.com/5WVFD8TmhK — Frank (@Instinctkube) 10 luglio 2018

Le foto hanno documentato la notizia del viaggio con partenza da Pisa: il presidente Agnelli non ha mai fatto mercato in prima persona ed oltretutto è accompagnato dalla compagna Deniz Kalain, ma quello verso la Grecia non è un viaggio di piacere, o almeno non soltanto. Per Ronaldo, del resto, si poteva fare un'eccezione.Altre foto hanno infatti documentato l'arrivo di Agnelli a, il resort dove Ronaldo è in vacanza, così come ci sono immagini video della sua partenza in elicottero. Al pranzo c'era anche, presto arriverà l'annuncio.