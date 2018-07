Juventus, Agnelli in Grecia: brindisi con Cristiano Ronaldo

Non è una psicosi, è un capitolo di una favola. I tifosi della Juventus hanno sognato in mattinata quando si è diffusa la notizia che Andrea Agnelli era andato a Khalamata con volo privato per andare ad incontrare Ronaldo in Grecia. Sembrava troppo, è la realtà, testimoniato dalla foto del brindisi: è circolata in serata sui social ore dopo l'annuncio ufficiale del grande colpo.



Io lavoro in aeroporto e vi do la notizia che nessuno sa. 5 minuti fa Agnelli è partito destinazione Kalamata Grecia che è il luogo dove soggiorna Cristiano.. #ronaldo pic.twitter.com/5WVFD8TmhK — Frank (@Instinctkube) 10 luglio 2018

Le prime foto hanno documentato la notizia del viaggio con partenza da Pisa: il presidente Agnelli non ha mai fatto mercato in prima persona ed oltretutto era accompagnato dalla compagna Deniz Kalain, ma quello verso la Grecia non era un viaggio di piacere. Per Ronaldo, del resto, si poteva fare un'eccezione. Altre foto hanno poi "certificato" l'arrivo di Agnelli a, il resort dove Ronaldo è in vacanza, mentre altre immagini video hanno immortalato la sua partenza in elicottero.