Juventus, affondo per Bernardeschi-Danilo

Quella che si apre lunedì sarà una settimana decisiva per il calciomercato della Juventus, previsti due importanti incontri con Fiorentina e Real Madrid per provare ad acquistare Federico Bernardeschi e Danilo. Ormai scartato Douglas Costa, anche per il suo status da extracomunitario (rimana una sola casella, l'altra è stata occupata da Bentancur, e per l'esterno alto si va appunto sull'azzurro della Fiorentina) sono loro i profili scelti da Allegri (oltre a De Sciglio, sul quale non si trova l'accordo con il Milan) per rinforzare gli esterni dello scacchiere bianconero.



Per Bernardeschi, che venerdì non ha preferito non presentarsi all'evento benefico "Pallone di Marmo" nella sua Carrara forse anche per non esporsi in vista di una settimana delicata, la Juve ha alzato l'offerta da 35 milioni di euro a 40 milioni più 4/5 di bonus oppure 40 milioni più una contropartita tecnica, si parla di Rincon e Sturaro. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare con i viola e le sensazioni bianconere sono positive.



Poi si andrà a Madrid per parlare con il Real per Danilo, status da extracomunitario. Sinora ci sono stati contatti solo indiretti ma la Juventus andrà a parlare con i blancos forte dell'accordo sulla parola trovato con l'entourage del giocatore (contratto da 4,5 milioni di euro all'anno fino al 2021). Di sicuro Marotta dovrà alzare l'offerta iniziale di 15 milioni più bonus ma anche Florentino Perez dovrà scendere dai 30 richiesti (anche perché il brasiliano era stato pagato 31,5 milioni due stagioni fa).