Juventus, affari a costo zero per il 2018: Iniesta e Emre Can

Si è appena chiuso il calciomercato estivo ma le società non si fermano mai, Juventus compresa. In casa bianconera si guarda già alle mosse del prossimo anno e sono due le grandi tentazioni di Marotta e Paratici: Iniesta e Emre Can. Il piano juventino, secondo Tuttosport, è di ripetere un Pirlo-bis: centrocampisti di qualità a costo zero, nel caso dello spagnolo sarebbe un déjà-vu anche sotto il profilo tecnico.



Il vero sogno è proprio quello relativo a Iniesta, soprattutto in una situazione fluida come quella che sta vivendo il Barcellona, ancora sotto shock dall'addio di Neymar, sotto pressione per un mercato giudicato approssimativo dai tifosi e dai soci del club e ancora senza il rinnovo di Messi. Lo spagnolo era già stato assoicato alla Juve nei mesi scorsi, Torino sarebbe meta gradita.



Il tedesco del Liverpool ha altre caratteristiche ed è molto più giovane ma pure lui è in scadenza di contratto a giugno e non ha intenzione di rinnovare: la rivoluzione a centrocampo a costo zero potrebbe passare per questi due nomi con Goretzka dello Schalke. In chiave futura, giocatori con il contratto fino al 2019, il quotidiano torinese invece inserise Rabiot, Di Maria e Mascherano.