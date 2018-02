Juventus, accordo per Darmian: superate Napoli, Roma e Inter

Fuori Stephan Lichtsteiner, dentro Matteo Darmian: questa la manovra sugli esterni bassi per la Juventus in vista della prossima estate, almeno secondo il Corriere dello Sport che conferma le nostre indiscrezioni di ieri.



La società bianconera procede quindi con "l'italianizzazione" del reparto (al netto della sicura conferma di Benatia e, soprattutto Alex Sandro e Asamoah, che potrebbero non restare) che vede già Chiellini, Barzagli, Rugani, De Sciglio e Caldara-Spinazzola, in arrivo all'Atalanta.



Lichtsteiner è in scadenza di contratto e non rinnoverà, per Darmian è arrivata un'accelerata decisiva negli ultimi giorni, una mossa che ha permesso ai bianconeri di superare Napoli, Roma e Inter che nei mesi scorsi si erano interessate al terzino della Nazionale. Un affare da circa 20 milioni di euro, al giocatore un quinquennale da circa 2 milioni a stagione.