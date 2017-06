Juventus, accordo con N'Zonzi. Bisogna convincere il Siviglia

La Juventus avrebbe messo le mani su Steven N'Zonzi. Secondo quanto riferisce Tuttosport ci sarebbe l'accordo tra i bianconeri e il centrocampista del Siviglia che si legherebbe ai bianconeri con un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il club spagnolo chiede 40 milioni di euro per il 28enne francese: decisamente troppi per Marotta e Paratici. I due dirigenti cercheranno di abbassare le richieste degli andalusi per chiudere intorno ai 25-30 milioni.



I Campioni d'Italia in ogni caso valutano altre piste per la mediana qualora non riuscisse ad arrivare a N'Zonzi: nel mirino Il romanista Leandro Paredes e un giocatore a lungo seguito in passato, ovvero Nemanja Matic, serbo del Chelsea. La caccia è appena cominciata.