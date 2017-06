Juventus, accordo con la Samp per Schick

Juventus e Sampdoria si sono incontrate nell'assemblea di serie A a Milano per parlare di Patrik Schick: l'incontro ha avuto esito positivo, tanto che il giocatore ceco potrebbe anche sostenere le visite mediche con i bianconeri già settimana prossima (previa richiesta di un permesso alla federazione della Repubblica Ceca visto che è impeganto nell'Europeo Under 21).



Le società sono d'accordo sulla valutazione di 25 milioni di euro ma l'esborso effettivo sarà più basso per l'inserimento di contropartite tecniche, ultimi dettagli che verranno sistemati in un ulteriore incontro.



L'accordo con il giocatore - che premeva per la soluzione Juve - c'era già e quindi rimane da capire solamente dove giocherà Schick la prossima stagione: la Samp spinge per tenerlo un altro anno ma la punta spinge per aggregarsi al ritiro juventino dove Allegri lo osserverà in prima persona per poi decidere se confermarlo o mandarlo a fare esperienza in prestito.