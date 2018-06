Juventus, 20 milioni per Golovin: il Cska ne vuole 30

Un piccolo rialzo, giusto per far capire che il giocatore interessa davvero: ma il Cska Mosca ha detto ancora no. Continua il lavoro della Juventus attorno ad Aleksandr Golovin, la prima offerta era stata di 15 milioni di euro ed è salita sino a 20 milioni di euro (oltre a una percentuale su una futura rivendita) ma la società russa, forte delle prestazioni del giocatore ai Mondiali e della sponda di alcune big europee, ne chiede almeno dieci in più.



La trattativa rimane aperta anche se le pretese del Cska infastidiscono i vertici bianconeri che avevano iniziato a lavorare a fari spenti qualche settimana fa, attenzione soprattutto al Chelsea una volta annunciato l'ingaggio di Sarri, anche perché Abramovich vanta ottimi rapporti con la dirigenza russa, ma rimane in corsa pure l'Arsenal.