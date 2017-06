Juve, Witsel si "scusa": "Impossibile dire no alla Cina"

Ottanta milioni in 4 anni, 20 a stagione compresi i bonus. Lo ha detto Axel Witsel in persona, lo capirebbero tutti, anche la stessa Juve: "Era un'offerta irrinunciabile". E infatti il centrocampista belga l'ha accettata trasferendosi dalla Russia alla Cina, dove giocherà per il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, e rinunciando alla serie A. "E' stata una scelta molto difficile - ha detto Witsel a Tuttosport - perché da una parte c'era una grandissima squadra e un top club come la Juve ma dall'altra un'offerta irrinunciabile. Magari in futuro...".



Witsel, dunque, non chiude completamente le porte all'Italia: "I dirigenti bianconeri si sono sempre comportati da signori con me e non posso che essere grato a loro. Sarò tifoso della Juve e mi auguro che possa trionfare in Champions. E chissà, magari in futuro succederà che finalmente le nostre strade si incontreranno". In passato Witsel si era detto certo che prima o poi sarebbe arrivato in bianconero, a gennaio o a giugno. Poi, però, è arrivata la super offerta, anche allo Zenit, che per un giocatore in scadenza di contratto in estate ha incassato 20 milioni.