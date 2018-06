Juve, ufficiale Perin: al Genoa 12 milioni più 3 di bonus

Mancava solamente l'ufficialità che è arrivata questa sera: Mattia Perin è un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno acquistato il portiere dal Genoa come si legge nel comunicato del club piemontese, per "12 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di massimi 3 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale".



"Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione - prosegue la nota dei Campioni d'Italia - avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022".



Queste le prime parole di Perin da juventino: "C'è tanto entusiasmo, arrivo in punta di piedi e con la massima umiltà. Ho tanto da imparare ma spero di dare il mio contributo dando una mano quando serve: cercherò di farmi trovare pronto. C'è stato un forte interesse da parte della società: quando mi hanno contattato non ho potuto rispondere che sì. Questi sono treni che passano una volta sola nella vita, non avrei mai potuto rifiutare la Juventus. Ho attraversato periodi difficili, con infortuni che mi hanno fatto crescere, diventare uomo e trovare equilibri. Arrivo alla Juventus all'età giusta".