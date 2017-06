Juve-Tolisso, piccole speranze per gennaio se partono Hernanes e Lemina

Quattro sconfitte in 19 partite preoccupano anche se sei in testa alla classifica. Preoccupano, forse, perché la Juve dell'anno scorso aveva abituato tutti troppo bene, soprattutto se stessa, con quella rimonta sensazionale e la striscia record di 15 vittorie consecutive. Così, al di là delle dichiarazioni di facciata, Marotta continua a lavorare sotto traccia sul mercato. E l'ultima idea è di provare il tutto per tutto per Corentin Tolisso. Già a gennaio.



L'operazione non è semplice: la Juve ha già chiamato il Lione, come dichiarato pubblicamente dal presidente Aulas, ma i francesi hanno rifiutato un'offerta da 30 milioni. Ora i bianconeri stanno pensando al rilancio: affinché arrivi il centrocampista, però, serve che ne partano altri. I più indiziati sono Hernanes e Lemina, usciti ormai di fatto dai radar di Allegri, soprattutto con l'acquisto di Rincon. Se dovesse arrivare, Tolisso sarebbe l'uomo necessario a dare nuova linfa alla Juve in Serie Ae magari dare il cambio a Khedira: in Champions, infatti, non sarebbe utilizzabile, avendola già giocata col Lione in questa stagione.