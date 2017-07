Juve-Szczesny, è fatta. E De Sciglio è a un passo

Qualcosa si muove, forse più di qualcosa. Sembrava bloccato il mercato della Juve e gli obiettivi principali restano ancora un po' lontani. Ma intanto due operazioni sono praticamente concluse: una è sicura, quella che porterà Wojciech Szczesny da Londra a Torino. I bianconeri hanno trovato l'accordo con l'Arsenal per il portiere: 12 milioni più 3 di bonus, l'ex romanista arriverà martedì e andrà in tournée con la squadra. Sarà il vice-Buffon in questa stagione, poi, dando per scontato il ritiro del capitano, sarà pronto a raccoglierne l'eredità l'anno prossimo.



Non è ancora fatta per Mattia De Sciglio, ma l'accordo col Milan è a un passo: all'operazione si lavora da tempo perché il terzino, in scadenza nel 2018, è in rottura con il club e con i tifosi rossoneri, dopo l'affare Bonucci i due club stanno trovando l'intesa. La Juve offre 10 milioni, la richiesta è di 15: molto probabilmente si chiuderà presto intorno ai 12 milioni. Allegri così ritroverà il giocatore che ha lanciato in prima squadra quando allenava il Milan e avrà il compito di rilanciarlo dopo anni di luci (pochissime) e ombre (troppe).