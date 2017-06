Juve, Szczesny bloccato: sorpasso al Napoli

A Cardiff è in programma l'evento che potrà rendere ancora più leggendaria la stagione della Juve. Ma la società, negli ultimi giorni, non è rimasta con le mani in mano nell'attesa della finale di Champions. I bianconeri guardano sempre avanti, per rinforzarsi ulteriormente e arrivare, magari, a giocarne altre di gare così: ecco perché Marotta ha bloccato Wojciech Szczesny, portiere polacco classe 1990 che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Roma e che, a fine prestito, rientrerà all'Arsenal.



Il polacco interessa molto al Napoli, come ha fatto capire anche Milik ("So qualcosa"), e piace anche al Milan che lo valuta tre le principali opzioni nel caso in cui Gigio Donnarumma dovesse scegliere di non rinnovare il contratto. Del resto l'affare Szczesny-Juve, che si potrebbe chiudere intorno ai 16 milioni, è legato anche alla trattativa tra Gigio e i rossoneri: se la Juve dovesse capire che non avrà Donnarumma tra una o due stagioni, cioè quando molto probabilmente Buffon sarà arrivato a fine carriera, a quel punto virerebbe su un altro obiettivo. E l'ha già individuato, beffando, almeno per ora, il Napoli.