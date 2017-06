Juve, spuntano Renato Sanches e Barella

Il primo obiettivo è quello di resistere agli assalti. Nel mercato attuale della Juve il pericolo principale arriva dall’Inghilterra. Il Chelsea di Conte sarebbe pronto a fare follie per Alex Sandro e Bonucci. Secondo il Sun Abramovich ha stanziato 100 milioni di sterline per questo doppio affare. La cosa certa è che i Blues vogliono il brasiliano, che non ha ancora detto sì alla Juve per il rinnovo del contratto. In caso di addio, Spinazzola (in prestito biennale all’Atalanta) anticiperebbe il suo ritorno a Torino. Intanto, sempre in uscita, Marotta e Paratici continuano a lavorare su Cuadrado il quale però - dalla Colombia - fa sapere di voler restare a Torino fino a scadenza di contratto, nel 2020.



La Juve ha già pronto il piano per regalare ad Allegri uno o due esterni offensivi. In cima alla lista il solito Douglas Costa, sul quale si è inserita anche l’Inter. Ma il club bianconero ha l’ok del giocatore e attende solo che il Bayern Monaco trovi il suo sostituto. Sempre dalla Baviera potrebbe arrivare Renato Sanches, il centrocampista classe ’97 campione d’Europa un anno fa col Portogallo. I club lavorano sul modello-Coman, cioè su un prestito con diritto di riscatto in favore della Juve. Tra gli obiettivi principali c’è anche Bernardeschi: Marotta e Paratici attendono che il giocatore si liberi formalmente dalla Fiorentina per poi sferrare l’assalto.



Dalla Spagna intanto il presidente del Siviglia, Josè Castro, fa sapere di non aver ricevuto offerte concrete per N’Zonzi e che non è disposto a trattarne la cessione per meno di 40 milioni (cioè il valore della clausola rescissoria). La Juve continua il pressing su Mourinho per avere Darmian, pronto a tornare in Italia ma frenato dai dubbi del suo allenatore. Occhi puntati anche su De Sciglio, valutato però 20 milioni dal Milan (mentre i bianconeri offrono la metà). Infine è in corso una trattativa col Cagliari per avere Barella, centrocampista classe ’97. In Sardegna andrebbero Mandragora più un altro giovane a scelta.

