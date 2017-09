Juve-Spinazzola, niente da fare: l'Atalanta non molla

Colpo di scena nel caso Spinazzola. Il terzino, che aveva scelto di andare al muro contro muro con l'Atalanta per trasferirsi alla Juve, molto probabilmente sarà costretto a ricucire il rapporto con Gasperini perché l'allenatore non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Sembrava che l'arrivo di Laxalt (con Ansaldi al Genoa, in prestito dall'Inter) potesse soddisfare le esigenze del tecnico bergamasco, ma alla fine nessuna delle due operazioni è andata in porto.



Così Spinazzola, salvo ulteriori cambi di rotta, non dovrebbe muoversi da Bergamo. La Juve aveva fatto pressioni con l'Atalanta per "rompere" il prestito biennale e avere a Torino il giocatore con un anno di anticipo, in modo da regalare ad Allegri un esterno in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Ma la resistenza di Gasp, che ha avuto parole dure nei confronti di Spinazzola, ha vinto. E dovrebbe costringere i bianconeri a trattenere Lichtsteiner.