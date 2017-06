Juve, sotto l'albero c'è Witsel: Napoli tra Zaza e Pavoletti

Come ogni martedì alle 14.30 su Premium Sport HD è tempo di #askmercato, ecco tutte le novità e le trattative delle big del nostro campionato in vista della sessione di gennaio.

Napoli

Con Milik in netto miglioramento e Gabbiadini sul piede di partenza, il Napoli è alla ricerca di una prima punta che possa essere alternativa al centravanti polacco e in pole position c'è Pavoletti. La trattativa con il bomber rossoblu è virtualmente chiusa sulla base di un accordo da 18 milioni più 2 di bonus, ma il giocatore sta temporeggiando sperando in un inserimento del Milan (che ha ricevuto da Ses la seconda caparra da 100 milioni). La trattativa è in fase avanzata e il Genoa sta già cercando un sostituto, ma se dovesse salatare gli azzurri stanno monitorando Simone Zaza (che piace anche al Milan). L'ex Juve non sarà riscattato dal West Ham e già a gennaio cambierà aria, ma è difficile un suo trasferimento al San Paolo perchè bisognerebbe trattare con i bianconeri, che di certo non vorranno rafforzare una diretta concorrente. Per l'attaccante azzurro la pista più probabile è il Valencia di Prandelli, che segue da vicino anche Hernanes.

Juventus

Praticamente definita l'operazione Witsel. Dopo che quest'estate il trasferimento del centrocampista belga era saltato al fotofinish, i bianconeri stanno finalmente per abbracciare il giocatore dello Zenit: il club russo, che sei mesi fa aveva bloccato tutto per l'impossibilità di reperire un sostituto, si è convinto ad accettare la proposta di 6 milioni dei bianconeri, che quindi per gli ottavi di finale contro il Porto avranno un'arma in più. Praticamente sfumate invece le piste che portano a N'Zonzi (che giocherà gli ottavi col Siviglia) e Tolisso, giudicati troppo costosi. I bianconeri puntano con decisione sui gioielli dell'Atalanta Kessiè e Caldara: Marotta e Paratici stanno provando a chiudere già per gennaio per poi lasciare i due giovani a Bergamo fino al termine della stagione.

Milan

Se i tifosi, spinti anche dalla sorprendente posizione di classifica, speravano in un mercato invernale faraonico grazie alla seconda caparra da 100 milioni versata da Ses nelle casse di Fininvest, possono rassegnarsi. Il mercato di gennaio dei rossoneri, fa sapere la stessa Fininvest, sarà all'insegna dell'autofinanziamento. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Galliani e Fassone per decidere le strategie, ma sicuramente per comprare bisognerà vendere. L'ad dei rossoneri ha ribadito con fermezza che Bacca è assolutamente incedibile, probabile invece l'addio di Luiz Adriano (che piace al Siviglia e anche in Bundesliga). Gli obiettivi del club di Via Aldo Rossi sono due: un esterno di destra o di sinistra che possa essere alternativa di Suso o di NIang e un centrocampista centrale che possa far tirare il fiato al baby Locatelli. I rossoneri continuano a seguire molto da vicino Badelj della Fiorentina, che Montella conosce molto bene e apprezza.

Inter

Dalla Francia rimbalzano le voci di un assalto del Psg a Mauro Icardi, ma è davvero irrealistico pensare che l'argentino, per cui in estate i nerazzurri hanno rifiutato le super offerte del Napoli, possa lasciare la Pinetina a gennaio. E' quello di un altro attaccante il nome che scalda il mercato dei nerazzurri: Gabigol fin qui ha giocato solo 16 minuti in campionato e il suo agente nei giorni scorsi ha sbottato minacciando l'addio. Improbabile un suo ritorno in Brasile, l'oggetto misterioso interista potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con il Genoa per arrivare a Rincon anche se è più probabile una permanenza in nerazzurro. In uscita potrebbe esserci invece Palacio, che ha ricevuto un'offerta dal Boca, mentre Darmian, che nelle scorse settimane sembrava vicino ai nerazzurri, ha chiarito di voler restare a Manchester.