Juve, sgarbo di mercato all'Inter: vicina l'intesa con Schick

Come per Caldara, come per Orsolini, ora la Juventus cerca di assicurarsi un altro giovane talento: Patrick Schick, la stellina della Sampdoria su cui da tempo lavora l'inter. Marotta e Paratici hanno già avuto un contatto con l'avvocato Romei, braccio destro del presidente Ferrero. I blucerchiati, che a giorni incontreranno l'agente del ceco, per ora vorrebbero resistere alle offerte ma la Juventus sembra voler fare sul serio prospettando una proposta molto interessante: 25 milioni di euro più bonus, più il prestito di Bentancur, appena arrivato in bianconero, e la possibilità di far maturare Schick in prestito a Genova un'ultima stagione prima di approdare a Torino nell'estate del 2018. La Sampdoria prende tempo, ma l'intesa non sembra essere lontana a meno di clamorosi rilanci da parte dell'Inter.

Capitolo difesa, attenzione perchè De Sciglio si avvicina. Gli spiacevoli episodi che lo hanno coinvolto nel post Milan-Empoli hanno di fatto convinto ancor di più l'esterno rossonero a lasciare Milano. Il terzino azzurro ora attende solo di capire se Allegri, che lo vuole fortemente, sarà ancora l'allenatore della Juve. Al 90% sì, ma nel Barcellona dopo un'inziale freddezza sta crescendo il partito di chi vorrebbe puntare sul livornese. La dirigenza bianconera non vuole perderlo e da tempo ha smesso di valutare possibili successori. Si va verso il rinnovo di Allegri che permette una programazione come l'inserimento in rosa di un esterno alto, Douglas Costa in uscita dal Bayern Monaco resta sempre il favorito, e di un interno con in pole il francese Tolisso. La Juve - magari dopo una trionfale stagione - aspetta che il giocatore esca allo scoperto per - forte della sua volontà - provare ad abbassare le pretese del Lione, sempre ferme sui 40 milioni.

Claudio Raimondi