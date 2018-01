Juve, sfuma l'obiettivo Pellegri: è fatta con il Monaco

Pietro Pellegri sempre più verso il Principato. Il baby talento del Genoa, seguito molto da vicino dalla Juventus negli ultimi giorni, sta per dire al Monaco. Con uno sprint decisivo nelle ultime ore, il cllub monegasco avrebbe infatti definitivamente vinto la concorrenza dei bianconeri mettendo di fatto le mani sul giocatore, che già nel weekend potrebbe recarsi in Francia per le visite e la firma sul suo nuovo contratto.

L’ultima offerta fatta dalla società di Rybolovlev, che si dice sia 5 milioni (più bonus) più alta di quella di Marotta e Paratici, avrebbe definitivamente convinto il Genoa e il centravanti classe 2001, mettendo fine all'asta che si era scatenata nell'ultima settimana proprio con la Juventus.

Il club campione d'Italia aveva offerto ai rossoblu 20 milioni bonus compresi per portare a Torino Pellegri, che in estate era stato vicinissimo all'Inter, il Monaco si sarebbe spinto fino a 25 milioni più una percentuale sulla futura rivendita al Genoa ed ora è vicinissimo a portarsi a casa uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo.