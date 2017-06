Juve, senti Iniesta: "Rinnovo con il Barça? Devo valutare"

Da suggestione a sogno non più impossibile per la Juventus. Il rinnovo di Andres Iniesta con il Barcellona si fa sempre più complicato con il passare della settimane e lo stesso giocatore spagnolo con le sue dichiarazioni alimenta i dubbi sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2018. "Il rinnovo non è una questione economica. Si sono aggiunte delle questioni personali, e come ho già detto altre volte vorrei valutare molte cose prima di prendere la decisione più onesta e migliore per tutti. Mi sento bene, sono tranquillo, voglio valutare la proposta del Barcellona, le mie sensazioni personali, sportive, come sarà il prossimo anno, chi arriverà, e partire da qui per una decisione" afferma il mediano blaugrana a Onda Cero.



Sono però le parole successive a fare sognare i tifosi bianconeri: "Sicuramente se non giocherò nel Barcellona, non giocherò contro di esso, questo deve essere molto chiaro. Il mio sogno è sempre stato quello di ritirarmi con questa maglia, non ho motivi per cambiarlo. Il mio cuore e la mia testa mi dicono però chedevo valutare alcune cose".



Forse il desiderio di cambiare aria e misurarsi con una nuova realtà potrebbero spingere Iniesta a Torino dove ritroverebbe il suo grande amico Dani Alves che probabilmente ha già iniziato il pressing per convincere l'ex compagno di squadra a raggiungerlo a Vinovo.