Juve-Schick, un affare a rischio che si tinge di giallo

Un affare a rischio che si tinge di giallo in attesa, magari, che Juventus e Sampdoria spieghino, nelle prossime ore, i motivi del ritardo dell’annuncio e delle firme sul contratto. Eppure rischia di saltare il trasferimento di Patrick Schick in bianconero.

Problemi fisici, emersi dopo i test a cui l’attaccante ceco si è sottoposto lo scorso 22 giugno. Oppure problemi economici tra le due società per un’affare da 30 milioni di euro pagabili in tre anni. Superate nunerose concorrenti e sponsorizzato da Pavel Nedved, il 21enne, alla Sampdoria dal 2016, aveva preferito la corte della Juventus a quella dell’Inter.

Sono passati 20 giorni da quando Schick si è sottoposto ai test fisici con la Juventus ancora prima di mettere la firma sul contratto. Da quel momento in poi, però, buio totale. Nessun comunicato ufficiale da parte del club bianconero sull’acquisizione del giocatore. Fino ad arrivare ai dubbi delle ultime ore legati ad eventuali problemi fisici oppure alla formula del trasferimento. Si attendono chiarimenti.

Una situazione che potrebbe accelerare l’arrivo in bianconero di un altro giocatore da tempo messo nel mirino dai dirigenti della Juventus: Keita della Lazio. Ieri sera l’incontro ad Auronzo, sede del ritiro dei biancocelesti, tra il giocatore ed il suo procuratore Calenda. E chissà se la vicenda Schick non possa segnare la svolta per l’arrivo anticipato in bianconero dell’attaccante senegalese.

Pietro Pinelli