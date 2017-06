Juve, Sacchi consiglia il Real Madrid: "Prendete Dybala"

Arrigo Sacchi conosce molto bene Florentino Perez avendo lavorato per un anno (nel 2005) come direttore tecnico del Real Madrid. E, che gli siano richiesti o no, dà volentieri dei consigli agli amici spagnoli. Stando a quanto "spara" Marca nella prima pagina in edicola oggi, l'ultimo suggerimento è da far rumore: "Ficha a Dybala", si legge nella copertina dell'autorevole quotidiano di Madrid. Traduzione facile: "Prendi Dybala".



Già in passato, del resto, l'ex tecnico ora opinionista Mediaset aveva dipinto l'attaccante della Juve come un fenomeno, "il nuovo Messi", per citare le parole di Marca. Sacchi è affascinato non solo dalle qualità tecniche del giocatore, ma da come è in grado di metterle al servizio della squadra senza mai uscire dalla partita.



Negli ultimi giorni la voce del forte interesse del Real Madrid per Dybala è diventata sempre più insistente e anche se in un sondaggio in Spagna i tifosi si sono detti contrari a un eventuale scambio non esattamente equo con Morata (alla Juve verrebbe offerta una vagonata di milioni in più, tra i 70 e i 90), è probabile che i blancos quest'estate diano la caccia alla Joya. Indipendentente da Morata. E anche grazie al suggerimento del fidato amico Arrigo Sacchi.