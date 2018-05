Juve, rivoluzione attacco: con Morata anche Cavani

Massimiliano Allegri ha incontrato la società e ha deciso di rimanere alla Juventus. Un colloquio utile per programmare la prossima stagione, che ovviamente passa dal mercato. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Vecchia Signora starebbe preparando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo, dove sono pronti due sacrifici importanti.

Il primo, e più probabile, è quello di Mario Mandzukic, che dovrebbe lasciare Torino per lasciare spazio a un cavallo di ritorno. Da settimane infatti la Juventus sta corteggiando Alvaro Morata, che al Chelsea non si è ambientato e tornerebbe di corsa in Italia. Sullo spagnolo c'è anche il Milan, che però deve fare i conti con i noti problemi societari.

Il secondo sacrificio, apparentemente clamoroso, sarebbe quello di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, pagato 90 milioni al Napoli solo due estati fa, è stato decisivo per la conquista del settimo scudetto consecutivo, ma se arrivasse un'offerta adeguata i bianconeri non si opporrebbero alla cessione di un attaccante di 30 anni e punterebbero dritti su un altro grande attaccante ex Napoli. Sempre secondo il CdS, infatti, nel mirino di Marotta e Paratici ci sarebbe Edinson Cavani, che ha sempre detto di trovarsi bene al Psg, ma soffre la convivenza con Neymar (che dovrebbe restare).

Al momento sono soltanto ipotesi, ma l'attacco della Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione.